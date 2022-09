Découvrez ce qui change pour votre budget en septembre

Il se peut que vous ayez raté l’info, mais l’abonnement Amazon Prime augmentera le 15 septembre. L’abonnement mensuel passe à 6,99€ et l’annuel passe à 69,90€. Si vous ne souhaitez pas être renouvelé, il vous suffit de vous rendre dans votre espace perso et de le mentionner. Mais si vous n’utilisez Amazon Prime que pour le streaming, vous pouvez payer votre abonnement 2,99€ par mois, il vous suffit de vous rendre sur Amazon.nl et de sélectionner le service de streaming.