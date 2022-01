Découvrez ce que vous pouvez faire avec la peau de votre clémentine

Pour parfumer votre intérieur, vos WC ou chasser les mauvaises odeurs, vous pouvez les utiliser comme pot-pourri. Cette alternative, 100% naturels, est à la fois économique et écologique. De plus, elle n’est pas nocive à votre intérieur comme les désodorisants automatiques ou huiles essentielles à long terme.

Pour en fabriquer un, il vous suffit de déshydrater la peau de clémentine en les séchant au four, sur un papier de cuisson pendant 20-25 minutes à 160°. Une fois fait, placez-les dans un bocal avec des bâtons de cannelles, de la menthe séché ou autre en fonction de vos envies. Grâce à cela votre maison sentira toujours naturellement bon.

Vous pouvez également les mettre directement dans votre four après la cuisson d’un plat odorant. Un parfum d’agrume se répandra dans votre four et votre cuisine.