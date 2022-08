Découvrez ce métalleux résumer les différents types de fans de métal

En pleine saison des festivals, Matthew Scar, Tiktokeur métalleux mais également chanteur et musicien, a résumé de manière humoristique les différents types de fan de metal qu’il a pu croiser au fil des années et des évènements.

Du métalleux super-fan, au métalleux " non-impressionné ", en passant par le headbanger silencieux ou le métalleux plus âgé, chacun devrait s’y reconnaître. Sa vidéo a eu un succès tel que la chanteuse de Nightwish, Floor Jansen, a réagi en lui suggérant d’autres idées : "Les air-batteurs en font aussi partie ! Et des gens qui connaissent toutes les paroles et chantent comme si leur vie en dépendait".

Voici sa première vidéo :