Découvrez ce mashup inédit entre Iron Maiden et Michael Jackson

Emil Vergo, batteur russe ayant étudié au conservatoire de Moscou, la plus prestigieuse école de musique du pays, nous propose un mashup très original mêlant Michael Jackson et Iron Maiden.

Ce batteur, très actif sur les réseaux sociaux, propose des reprises plus originales les unes que les autres. Parmi toutes les vidéos disponibles, nous vous proposons de découvrir ci-dessous un extrait de ce qu’aurait pu donner le mélange de " The Trooper " du groupe de metal Iron Maiden et " Beat It " du roi de la pop, Michael Jackson :