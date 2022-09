Découvrez Cattera : le premier groupe de metal composé de chats

Quand on pensait avoir tout vu et entendu...

Cattera est un un "quatuor félin" de New York dont le leader est un ancien chat de rue appelé Roope-Shakir... Et non, ceci n'est pas une blague !

Ce groupe de métal d'un genre très particulier propose des morceaux "interprétés" par des chats. Mais pas question de voix écorchées ou de cris gutturaux ici, mais plutôt des es miaulements assourdissants de félins. Avec comme particularité que les chats que vous entendez sur les différents titres du groupe, sont des chats de rue qui ont été abandonnés, avant d’être recueillis.

Cattera - un nom qui fait évidemment référence aux poids lourds du métal texan Pantera - a sorti son premier morceau, "Hunger of the Beast", l'année dernière. Un single qui lui fait référence à un autre groupe de métal, Iron Maiden, et à leur classique de 1982 "The Number Of The Beast".

Le leader du groupe se nomme Roope-Shakir et on peut retrouver ses états d'âmes sur son compte Instagram où il a pris l'habitude de partager ses opinions sur l’industrie musicale.

Ne vous inquiétez pas, le monde n'est pas devenu complètement fou : Cattera est en fait un projet caritatif, lancé pour collecter des fonds pour Whiskers-a-Gogo, une association qui vient en aide aux chats abandonnés de la ville de New York.

Écoutez "Hunger Of The Beast" ci-dessous :