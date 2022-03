Découvrez "Boyfriend" de Dove Cameron ainsi que les autres nouveautés de la semaine sur Tipik

MUSTII - "SKYLINE"

Nouvel extrait de son second album It's Happening Now, "Skyline" du belge Thomas Mustin alias Mustii débarque cette semaine dans la playlist de Tipik !

Après "Alien" et "Give Me a Hand", "Skyline" poursuit le portrait en forme d'hommage que le jeune acteur et chanteur belge rend à son oncle Michel qui était atteint de schizophrénie.

Mustii qui sera en concert à l'Ancienne Belgique de Bruxelles le 8 juin prochain !