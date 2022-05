Découvrez Art Truc Troc à Bruxelles du 20 au 22 mai - on vous y invite

Tipik et Art Truc Troc vous invitent et vous proposent des accès VIP le vendredi 20 mai : Accès à l'Opening Party, la soirée dansante du vendredi soir, avec boissons et une nuitée en chambre double avec petit-déjeuner dans un hôtel 3* à Bruxelles.

Pour tenter de remporter cette superbe expérience, complétez le formulaire ci-dessous.