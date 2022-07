Découvrez Alice is Missing, un jeu de rôle silencieux et passionnant

Mais justement, comment se déroule ce récit ? Et bien c’est là que l’expression "jeu de rôle silencieux" prend tout son sens. Alice is Missing est un jeu entièrement silencieux, qui se joue sur smartphone, par message entre joueurs. Oui, oui, vous avez bien compris.

Le jeu vous demandera de créer une conversation de groupe, sur WhatsApp, Messenger, ou autre, et d’échanger en jouant votre rôle (quitte à même changer de nom et d’avatar). Qui a vu Alice pour la dernière fois ? Comment était-elle ? Avait-elle parlé d’un danger ? Etc., etc.

Au fil de la conversation de groupe (qui peut aussi se dérouler en privé de joueur à joueur), les langues se délient et les indices s’accumulent. Et le jeu prend tout son sens et se transforme en une expérience unique, comme on en vit que trop peu.

On vous laisse là avec les informations, par peur de trop en dévoiler. Mais sachez que chaque partie est unique. Que vous y penserez pendant de nombreux jours. Et que vous n’aurez qu’une seule envie : recommencer, avec un autre groupe (seul "défaut" du jeu, si on pinaille, car les mêmes groupes risquent fortement de retomber sur les mêmes ressorts narratifs).

Les infos

Vous l’aurez compris, Alice is Missing est un petit chef-d’œuvre, qui mérite le détour. Le jeu est jouable en ligne, il suffit de vous mettre d’accord sur la messagerie à utiliser et sur le rôle du modérateur ainsi que le tirage de cartes. Mais le titre prend tout son sens en physique, dans une même pièce silencieuse (le debrief est aussi fou que le jeu). Et la bonne nouvelle, c’est qu’il ne coûte que 18 euros.

Dernière petite anecdote : le jeu, lancé il y a deux ans sur Kickstarter, est tellement populaire qu’il sera prochainement adapté au cinéma par la Paramount.

