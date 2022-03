Découvrez à quoi ressemblent les différentes niches d’oiseaux

Les plus observateurs auront sûrement vu des oiseaux chargés aller de part et d'autre ces temps-ci, et pour cause, c'est le moment de nidification. Il s'agit de la période durant laquelle ils se mettent tous à la construction de leur nids.

Bien qu'ils s'y appliquent tous au même moment, chacun, en fonction son espèce et de ses besoins, l'adapte et l'aménage à son goût. Virginie Hess en présente quelques-uns...