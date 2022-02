Découvre le film d'animation "Belle" au cinéma

Tipik et l'Agenda Ciné t'offrent des places pour aller voir le fil d'animation japonais "Belle" de Mamoru Hosoda, dès le mercredi 16 janvier au cinéma. Le monde virtuel et le conte de "La Belle et la Bête" se mêlent dans une œuvre musicale à couper le souffle. Dans la version française, tu pourras également entendre la voix de la comédienne et chanteuse Louane.

Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne avec son père. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.