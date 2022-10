Découvre le Festival “I love Science 2022” à Bruxelles

Tu es curieux et tu souhaites voyager au cœur des sciences à Bruxelles ? Alors viens découvrir le Festival “I Love Science” du 14 au 16 octobre !

Expériences, laboratoires, animations, ateliers et expositions te plongeront dans l’univers des sciences et technologies. Cette quatrième édition du festival est riche de stands interactifs : du drone à la réalité augmentée, en passant par l’espace, l’intelligence artificielle, les robots et les expériences environnementales.

De nombreuses institutions scientifiques rivalisent d’ingéniosité et de créativité pour te donner le goût des sciences. Elles vous accueillent sur leurs stands interactifs et proposent des ateliers, des débats et des démonstrations pour que, vous aussi, vous puissiez vous exclamer " Eurêka ! ".

Laisse-toi guider par ta curiosité et découvre les différents thèmes du festival : Art, Technologie, Créativité, Espace, Humain, Ingéniosité et Nature. Une occasion unique d’apprendre en s’amusant et d’éveiller le scientifique qui sommeille en toi.