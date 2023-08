Découvez la pochette du prochain Drake, dessinée par son fils de 5 ans

Le prochain album du rappeur américain Drake, intitulé " For All The Dogs ", devrait sortir sous peu.

Pour l’annonce de cette sortie (dont on ne connait pas encore la date), le chanteur a publié un post sur Instagram le lundi 21 août pour partager le visuel de la pochette de l’album.

On y voit un chien blanc aux yeux rouges sur fond noir. Un dessin réalisé par son fils de cinq ans, Adonis. Les internautes n’ont pas tardé à réagir dans les commentaires, on peut par exemple y lire "Young Warhol in the making..." ou encore "Ce garçon a du talent".