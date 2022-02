Découvertes et contrats juteux au salon aéronautique de Singapour

Hier, American Airlines a officialisé une commande à Embraer de trois exemplaires de l’E175, destinés à la filiale régionale Envoy Air dont la flotte sera dès lors composée de 100 E175.

Mais les "majors", autrement dit les géants du secteur, ne sont évidemment pas les seuls à profiter de ce genre d’événement : le constructeur franco-italien ATR (pour avion de transport régional) a signé un accord avec Alliance Air, la seule compagnie aérienne publique indienne, pour l’achat de deux ATR 42-600, qui seront destinés à desservir les aérodromes difficiles de l’Himalaya.

Et parmi les enjeux d’un salon aéronautique comme celui de Singapour, il y a aussi le marché des avions et hélicoptères de patrouilles maritimes dans une région du monde où foisonnent les disputes territoriales, les pirates ou encore la présence pas forcément désirée de sous-marins…

Pas de Belges cette année

Si Singapour n’est pas le salon aéronautique où la présence belge est la plus imposante, une dizaine d'acteurs importants (Sabca, FN Herstal, Asco,…) avaient pris l’habitude de s’y rendre sous la coupole "Belgian aerospace", où se retrouvent à la fois Skywin, le pôle de compétitivité qui regroupe les entreprises wallonnes actives dans l’aéronautique et le spatial, et FIT (Flanders Investment & Trade).

Mais les entreprises belges ont renoncé à l’édition de cette année : "Il fallait s’inscrire il y a près d’un an pour réserver un espace qu’il faut ensuite aménager ", explique Jean-Jacques Westhof, secrétaire général de Skywin, "et cela représente un certain budget. Nous avons décidé de ne pas le faire car le risque que le salon soit annulé ou fortement réduit était encore réel à ce moment-là, d’autant que les entreprises n’étaient pas franchement demanderesses".

Les prochains rendez-vous pour les entreprises belges sont donc le salon aéronautique de Berlin (ILA) en juin prochain (du 22 au 26) et, l’année suivante, la 54e édition du salon du Bourget (du 19 au 25 juin 2023). Un événement d’autant plus attendu que l’édition 2021 a été purement et simplement annulée.