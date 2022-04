Découverte rare : une dent de Néandertal retrouvée à Andenne

"C’est exceptionnel de retrouver des dents néandertaliennes, particulièrement sur des sites de fouilles", explique Grégory Abrams, archéologue et responsable scientifique de l’espace muséal d’Andenne. En fait, c’est même la première fois qu’une telle découverte a lieu depuis 20 ans. Pour le site de fouilles Scladinia, situé au cœur d’un bassin de vie de Néandertal, c’est probablement la découverte la plus importante depuis celle de "l’Enfant de Scladina" en 1993. "Du coup, cela offre des perspectives inouïes pour l’analyse de l’homme de Néandertal. Avec cette dent, on va pouvoir déterminer le cycle de croissance de cet individu, son sexe et son régime alimentaire, notamment grâce au tartre qu’on retrouve sur la dent. En gros, on va vraiment toucher au quotidien de ces hommes. Et comme la dent a été retrouvée en contexte, on va avoir des informations sur l’environnement dans lequel lindividu a vécu et les interactions qu’il a pu avoir." Les découvertes sur l’homme de Néandertal sont en fait tellement rares que de nombreux centres de recherches se penchent actuellement sur l’étude de cette dent : modélisée en 3D à Gand, ses détails sont actuellement analysés en Belgique, mais aussi en France, en Allemagne et aux Pays-Bas. Sa datation correspond par ailleurs à la période d’extinction des néandertaliens, ce qui ouvre de belles perspectives de recherches.