Découverte musicale : Terrenoire, un duo qui s’annonce prometteur

En 2020, le duo Terrenoire a sorti un premier album Les Forces contraires. Un album assez sombre puisqu’il a été écrit et composé après le décès de leur papa.

En 2022, ils reviennent avec une suite, sous-titrée La mort et la lumière. Sur cette suite, sept nouvelles compositions sont à découvrir, notamment L’infini, qui a fait son entrée dans le Tip Top la semaine dernière. Un album dont les titres nous racontent de bouleversantes histoires d’amour et de mort avec une teinte plus lumineuse que dans la première édition.

Récompensés aux dernières Victoires de la musique, ils ont remporté la "Victoire" de la révélation masculine de l’année, les deux frères semblent être dans un renouveau positif. On a hâte de les découvrir sur scène.