Découverte inattendue d'une magnifique maison de Maître rénovée avec goût au cœur de Tournai

Cette semaine, Cédric et Virginie se rendent au cœur de Tournai pour la dernière émission de la saison. Au programme : découverte d’une magnifique maison de Maître dont la façade date de 1720 ! Entre carrelages muraux et vitraux conservés, cette maison a été rénovée avec goût et passion. Découverte ce samedi à 20h20 sur La Une !