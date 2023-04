Découverte en 1988, arrivée en Belgique en 1999, et de plus en plus utilisée : retour sur la pilule abortive

Le docteur Yannick Manigart, gynécologue, chef de clinique et responsable du City planning de l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles, a observé un bond des IVG médicamenteuses dans son centre depuis la pandémie.

Avant la pandémie, en 2019, on y pratiquait 60% d’IVG chirurgicales et 40% d’IVG médicamenteuse (dont 3% à domicile) et depuis la pandémie, on y pratique 40% d’IVG chirurgicales et 60% d’IVG médicamenteuses (dont 80% à domicile) (chiffres de 2021).

Le confinement a clairement changé les pratiques : en raison des limitations des déplacements, beaucoup de centres qui ne le faisaient pas encore se sont mis à proposer l’IVG médicamenteuse à domicile, avec un accompagnement téléphonique.

"On a essayé d’évoluer, affirme Yannick Manigart. On essaye d’éviter les allers-retours à l’hôpital pour chaque comprimé à prendre. Parce que si on ne s’adapte pas, elles vont faire sans nous. Elles vont commander sur Internet, et elles vont perdre tout l’accompagnement psychosocial."

Certains centres sont encore réticents, estimant que la loi impose que ce soit le médecin qui administre la pilule abortive aux patientes, au sein de leur établissement. Yannick Manigart estime pour sa part que la loi est assez floue pour laisser cette marge. "Mais il faut avant tout que la patiente puisse choisir entre les différentes possibilités, dit-il. Ce qui convient à une patiente peut ne pas convenir à l’autre."