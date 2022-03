Découverte du fort d’Eben-Emael

Enfilez vos chaussures de marche pour une balade historique dans la région liégeoise, au Fort d’Eben-Emael.

Quand il a été construit, entre 1932 et 1935, c’était l’installation fortifiée la plus puissante du pays, censée nous protéger de toute invasion. Ironie tragique : lorsque les Allemands attaquent la Belgique, le 10 mai 40, ils prennent le fort en quelques heures à peine. Ils ont l’idée de poser leurs planeurs sur l’immense toit du bâtiment, qui servait de terrain de foot aux soldats belges… Le bilan, c’est 24 Belges morts, 1200 prisonniers et surtout, c’est le début cuisant de l’invasion de la Belgique. Toute cette histoire est à revivre en visitant ce vestige formidable, ses 5 kilomètres de galeries souterraines sur trois niveaux et ses 17 bunkers de combat.