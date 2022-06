Découverte du duo canadien de musique folk et country alternative The Bros Landreth et leur nouvel album ''Come Morning''

Nous sommes au Canada, bienvenue à Winnipeg, capitale du Manitoba. C’est de Winnipeg que sont originaires Joey et David Landreth, alias The Bros Landreth !

Rendue célèbre par les Jeux Panaméricains en 1967, Winnipeg a aussi comme particularité d’avoir inspiré un personnage, héros de la littérature enfantine puis du bestiaire Disney. Une jeune femelle ourson, sauvée d’un zoo par un officier de cavalerie pendant la première guerre mondiale, va devenir la mascotte du régiment ; on la baptise Winnie… Un écrivain (Alan Milne) et un illustrateur (Ernest Shepard) vont s’inspirer de cette histoire, et créer le personnage de Winnie l’ourson. On connaît la suite !

Joey et David Landreth, alias The Bros. Landreth, les fils du jazzman Wally Landreth ont créé le groupe en 2013, et très vite, le succès est au rendez-vous. Il remporte un Juno Award, tourne aux USA avec John Oates et publie, en peu de temps, une belle série d’albums, tous salués par la critique.