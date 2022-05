Découverte du domaine du château de Seneffe

Notre cher Royaume comprend énormément de châteaux, on en compte une centaine rien qu’en Wallonie. Aujourd’hui, "Alors On Sort ?" vous donne rendez-vous en province de Hainaut, dans le très élégant domaine du château de Seneffe.

C’est un homme d’affaires qui commande l’édification du château de Seneffe, dans un style néoclassique, au milieu des années 1760. Ensuite, le château passe de mains en mains. Il est plusieurs fois détérioré, puis restauré, jusqu’à son acquisition par la Communauté française en 1980. Aujourd’hui, il abrite un très beau musée de l’orfèvrerie, mais on visite aussi le domaine lui-même, avec sa cour d’honneur, son petit théâtre et son orangerie, le parc, les jardins… Le château comprend également un salon de dégustation exquis, offrant thés et cafés, qui étaient très exotiques au 18e siècle avec une recette secrète de chocolat chaud ! Le domaine est ouvert tous les jours sauf le lundi pour la modique somme de 5 à 6€…