Découverte du château de Reinhardstein

Aujourd’hui, "Alors On Sort ?" vous emmène à Waimes, la commune la plus haute de Belgique, dans les cantons de l’Est. Levez les yeux, visez le piton rocheux le plus spectaculaire : c’est là que se dresse le beau château fort de Reinhardstein.

Le gros du château est daté du 14e siècle, mais on a constaté des fondations bien antérieures – le site aurait déjà été utilisé du temps des Celtes ! Aujourd’hui, l’édifice a été meublé et décoré avec des pièces authentiques, qui nous assurent un excellent voyage dans le temps. On peut visiter bien sûr, mais aussi louer les salles, s’exercer au tir à l’arc, ou même goûter la roborative "soupe des manants", servie dans un pain de campagne évidé…