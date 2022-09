Découverte du château de Modave

Est-ce que vous êtes du genre à avoir fait représenter votre arbre généalogique, en relief, sur le plafond de la salle de garde de votre château ? C’est ce qu’on trouve au Château de Modave qui a appartenu pendant des siècles à la famille des Comtes de Marchin. C’est le petit Jean-Gaspard de Marchin qui, au 17e siècle, a restauré l’ancienne forteresse médiévale, située en région liégeoise. Il en a fait un modèle d’architecture baroque, très Louis XIV. La visite des salles du château en fournit mille preuves glorieuses. Et donc "Alors On Sort ?" vous invite à vous promener langoureusement dans tout le domaine du Château de Modave : l’histoire en est riche et originale – saviez-vous que c’est là que fut inventé un dispositif qui a inspiré la "machine de Marly", laquelle a fourni en eau tout le parc de Versailles ?