Découverte du Château d'Aigremont à Flémalle

Saviez-vous que, au début du Moyen Âge, la ville de Flémalle se disait "Fledismamalacha" ? Cette information est chouette mais assez inutile, alors qu’il est très utile que vous sachiez que le Château d’Aigremont, à Flémalle, se visite !

Déjà vers les années 900, il est fait mention d’une forteresse sur ces belles hauteurs mosanes. Le château actuel est le fruit d’une énorme transformation opérée au début du 18e siècle. On commence par apprécier les jardins à la française, et les lignes compactes et chics de la demeure ; et puis, à l’intérieur, ça regorge de détails luxueux, de boiseries sculptées, de trompe-l’œil restaurés avec maestria, de peintures et d’objets précieux. Rien que la cage d’escalier monumentale vaut le coup d’œil écarquillé. Et puis bien sûr, la localisation de cette humble masure est l’occasion de promenades magnifiques dans les environs.