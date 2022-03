Découverte du Bois du Cazier à Marcinelle

Si ça fait un petit temps que vous n’avez pas mis un pied à Marcinelle, il est grand temps de s’offrir une promenade aussi passionnante qu’édifiante sur le site du Bois du Cazier.

L’ancienne exploitation minière abrite plusieurs musées qui valent minimum une journée en famille. Il y a un musée du verre ; des démonstrations du travail de forge par de vrais artisans ; un musée de l’industrie qui passe en revue les heures de gloire de la Wallonie comme terre de charbonnage ou de sidérurgie ; et puis bien sûr, il y a le mémorial, intitulé "Espace 8 août 1956". Parce que c’est ce jour-là qu’un incendie se déclenche dans la mine, à plus d’un kilomètre de profondeur. La tragédie terrasse la Belgique : 262 mineurs perdent la vie, pendant que les mères et les enfants désespérés se pressent contre les grilles. Émotions terribles garanties.