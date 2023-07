Découverte des coulisses de l'aéroport de Charleroi

Les premières activités aériennes à Gosselies remontent à 1919. A l’époque, une école forme les futurs pilotes sur le Mont des Bergers, le point culminant de la région. Un an plus tard, la Société Générale d’Aéronautique se lance dans la maintenance. En 1931, Gosselies devient un centre de l’industrie aéronautique Belge.

Après la Seconde Guerre mondiale, Gosselies devient un aérodrome public.

Le premier essor de de l’aéroport date des années 70, lorsque Liège et Charleroi relient chaque jour Heathrow à Londres. L’effet boule de neige se produit grâce à l’engouement des passagers qui apprécient l’accueil familial et plus aisé de l’aéroport hainuyer.

Le 9 juillet 1991, le BSCA est créé. A ses débuts, l’aéroport de Charleroi accueillait 45 000 passagers par an pour 45 000 par jour aujourd’hui.