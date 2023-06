Découverte de Wilma, la cigogne de Chimay

Wilma n’est plus célibataire : son compagnon, Jean-Michel, un mâle bagué de cinq ans né en France immigre en 2023 et rejoint le nid de Wilma. Depuis le 24 mai, la famille s’est agrandie : "c’était le grand bonheur, on a découvert les premiers cigogneaux, il y en a 3 et ils se portent à merveille", raconte Anne Sansdrap.

Les cigogneaux et les parents vont encore rester dans la région au début de l’été et petit à petit, chacun va reprendre sa route. Reviendront-ils l’année prochaine saluer les Chimaciennes et les Chimaciens ? Nul ne le sait. En attendant, si vous voulez suivre Wilma et ses trajets, vous pouvez télécharger l’application gratuite Animal Tracker : une fois téléchargée, il suffit d’entrer le nom Wilma 8037 et vous la trouverez.