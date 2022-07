Découverte de "Raw" de ZZ Top ce vendredi 22 juillet sur Classic 21

Comme les onze autres titres de l’album live, et notamment " La Grange ", " Tube Snake Boogie " a été enregistré au Texas à Gruene Hall. Ce classique honky-tonk qui date de 1878, apparaît dans la bande-son du documentaire ZZ Top: That Little Ol’ Band from Texas. C’est en 1981 que ZZ TOP ‘intégrait à son album El Loco , et reste un de leurs morceaux préférés en concert.

Raw est l’un des derniers albums live du groupe sur lequel figure le bassiste Dusty Hill, décédé en 2021. Il est dédié "à la mémoire vertueuse de Dusty". "Le Dust' a peut-être quitté le navire, mais il est toujours parmi nous", concluent-ils.