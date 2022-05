Chez Joran, "on y picore de la charcuterie fondante et des bonnes planches de fromages. On y déguste des bières et des vins bien trempés". Mais on y découvre aussi, et surtout, des plaisirs typiquement bretons : des galettes, des crêpes et les meilleurs cidres et poirés d’Europe.

"Il existe des milliers de variétés de pommes et de poires, et des dizaines de manières de les transformer en boissons, ce qui donne un éventail de produits absolument uniques", nous confie Joran. "Ici, c’est certain, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les occasions."

Article publié le 4 septembre 2019. Mis à jour le 20 mai 2022