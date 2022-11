Découverte de la Roche-aux-Faucons

Ce qu’il y a de merveilleux avec la Wallonie, c’est qu’elle regorge de tout, mais discrètement. C’est ce qu’on appelle le Charme discret de la Wallonie. Pour découvrir l’un des plus beaux points de vue de nos riantes campagnes, nous vous proposons une promenade qui démarre à Esneux. Enfilez d’excellentes chaussures, car il faudra marcher deux petites heures. On commence avec le Vieux Thier, un mot wallon pour désigner la pente d’une colline de 156 marches. Il faut ensuite traverser un ou deux hameaux avant de se laisser couper le souffle par le lieu-dit " la Roche aux faucons ". Vous voyez le Grand Canyon ? Voici son concurrent : l’Ourthe, vue depuis cette falaise qui culmine à 205 mètres. La balade balisée continue, et forme une boucle riche de beautés. Merci notre joli pays.