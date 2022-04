Découverte de la maison des légendes bastognarde

"Alors On Sort ?" vous embarque aujourd’hui dans la province du Luxembourg profiter des richesses bastognardes… Poussons la porte d’un lieu baptisé Piconrue, le "musée de la Grande Ardenne" au centre de Bastogne, où est mis en valeur le patrimoine matériel de la région, mais aussi immatériel.

Quoi de plus immatériel que les légendes qui nourrissent le folklore local. Pour les préserver et les découvrir, il y a la "Maison des légendes", peuplée d’arbres mystérieux, de fées et de nutons, des quatre fils Aymon, d’un diable, d’un loup-garou et d’un chasseur sauvage. Des récits, naïfs et sincères, peut-être, mais qui racontent d’où l’on vient. Tous à Bastogne donc pour explorer le musée Piconrue, pour une plongée revigorante et hydratante dans notre chère petite histoire…