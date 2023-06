Découverte de la low-tech, la technologie durable

Notre visite commence par la cuisine et le frigo zéro-énergie. Ici, pas besoin du grand frigo traditionnel qui trône dans nos cuisines, le rangement des aliments se fait de manière différenciée puisque de nombreux aliments peuvent être conservés dans un simple garde-manger : " On range les aliments en fonction de la manière et la vitesse avec laquelle ils mûrissent. Donc, par exemple, ici, on va avoir des compartiments qui sont plutôt à la lumière, aérés et à température ambiante. Là, on va avoir deux compartiments sombres, toujours aérés, toujours à température ambiante pour les fruits et les légumes qui ne doivent pas avoir de lumière. " Vous voulez plus frais ? Voici le frigo en plein air, un caisson qui donne dehors : " Exactement. C'est un compartiment qui est sur la face nord de la maison. Lorsqu'il fait moins de quinze degrés à l'extérieur, ça peut remplacer le frigo. Donc cette année, par exemple, on a débranché le petit frigo pendant six mois et on peut encore tenir deux mois ", explique Maxime Patry.