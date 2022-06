Découverte de l’univers de Maurizio Iacolina, photographe du quotidien au Point Culture de Louvain-la-Neuve

Pourtant, ce n’est pas toujours derrière l’objectif qu’on le trouve. A Uccle, le photographe a longtemps travaillé dans un magasin de photos, sans en faire. Depuis quatre ans, Maurizio Iacolina a un nouveau job dans un magasin de Hi-Fi. Pour le blog de la marque, il a repris son appareil et a depuis retrouvé le goût de faire des images. Ses captures se font avec différents appareils du plus ancien au plus moderne. C’est parfois les contraintes de l’appareil qui le séduisent, avec une préférence marquée pour l’argentique : il faut être patient pour en découvrir le résultat.

J’ai vraiment du plaisir à utiliser, toucher ces objets qui sont capables d’apporter tellement d’émotions.

Rien de particulier ne le touche, et tout à la fois : la rue, les bars, les gens, la nature, les animaux… C’est l’extérieur qui fait son bonheur, là où il y a de la vie.

Parmi les photographes qui l’inspirent se tient Vivian Maier, qui inconnue toute sa vie, faisait des photos en permanence. Il aime cette constance et son humilité. Comme la photographe, Maurizio Iacolina tente de capturer la vie dans sa quotidienneté.

Informations pratiques

Point culture

Place Galilée 9a - 1348 Louvain-la-Neuve

A partir du 22 juin jusqu’au 10 septembre 2022

Le samedi de 10h00 à 14h00

Du mardi au vendredi de 12h00 à 17h00