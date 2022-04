Découverte de l’Arboretum Robert Lenoir

En 1937, Robert Lenoir était un simple quidam, mais passionné par les arbres en bois, les arbustes et les arbrisseaux. Alors il achète, sur la commune de Rendeux, dans le Luxembourg belge, le domaine du Moulin de Bardonwez, où il plante une collection très impressionnante de ses chers végétaux ligneux.

Robert est mort depuis plus de trente ans, mais aujourd’hui, on visite son immense jardin, peuplé de 3000 individus remarquables. Ici, pas de classement méthodique : juste une harmonie de formes et de couleurs, qui s’étend de la prairie des peupliers jusqu’à la collection de sorbiers, en passant par des îlots sur l’Ourthe ou le coteau du Wanny.