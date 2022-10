Découverte de l’Abbaye Notre-Dame du Vivier

À Marche-les-Dames, il n’y a pas que des rochers meurtriers : il y a l’Abbaye Notre-Dame du Vivier ! Première bonne nouvelle : on peut y déguster de la bière et du fromage. En plus, les belles pierres du monastère racontent 1000 ans d’histoire rebondissante. On raconte que les " dames " de Marche-les-Dames seraient des épouses de chevaliers qui ne sont jamais revenus de croisade, à la fin du 11e siècle. Ces épouses se sont donc rassemblées en communauté monastique. L’Abbaye est également une curiosité architecturale : dans l’église par exemple, on trouve encore des éléments architecturaux du 12e siècle ! La visite s’étend aussi aux jardins de l’Abbaye.