Découverte de l’Abbaye de Maredsous

Partons ensemble en province de Namur, dans la vallée de la Molignée, qui grouille de surprises et de beautés… "Alors On Sort ?" fait une halte à l’Abbaye de Maredsous.

L’Abbaye de Maredsous est encore jeune, elle n’a été bâtie qu’à la fin du 19e siècle. L’architecte, monsieur Béthune, s’est inspiré du plan de l’Abbaye de Villers, avant de dessiner les bâtiments dans un style néogothique primaire. Aujourd’hui, les moines bénédictins sont bien contents d’accueillir environ 400.000 visiteurs par an. On peut découvrir l’abbaye, mais aussi le jardin des moines, leur cimetière et puis le petit musée de la fromagerie. Quant à la bière de l’abbaye, en vrai, elle est brassée ailleurs, mais cela ne nous empêchera pas d’y tremper les lèvres.