Découverte d’un trou noir supermassif qui avale l’équivalent d’une Terre chaque seconde

Publié dans l’Astronomical Society of Australia, Chris Onken, astrophysicien à l’ANU, explique comment ils ont pu déterminer la vitesse à laquelle un trou noir se développe : en mesurant sa brillance (ou sa luminosité). "Alors que de plus en plus d’objets tombent dans le trou noir, ce matériau – comme une balle qui dévale la colline – augmente la vitesse et il y a beaucoup de friction dans le gaz tombant dans le trou noir. Le gaz devient alors très chaud et brille jusqu’à, dans ce cas, plus de la moitié de l’univers. Ce trou noir mange l’équivalent de 80 de nos soleils chaque année, ou une Terre chaque seconde", explique-t-il dans Cosmos Magazine. Cette lumière a quand même mis 7 milliards d’années pour atteindre la Terre.

Ce trou noir qui a donc environ 7 milliards d’années est celui qui grandit le plus vite en comparaison avec tous les autres trous noirs étudiés par l’équipe, jusqu’à il y a 9 milliards d’années. L’équipe ne sait cependant pas encore avec certitude ce qui le rend si brillant, ils penchent pour l’instant sur la collision de deux grandes galaxies, donnant soudainement suffisamment de "nourriture" au trou noir pour qu’il grandisse si rapidement. "Si vous regardez ces systèmes beaucoup plus tôt dans l’histoire de l’univers, c’est à ce moment-là qu’il y a eu beaucoup plus de fusions entre galaxies", continue Chris Onken.