Découverte d’un trou noir supermassif d’un milliard de fois la masse du Soleil datant du début de l’univers

D’abord, parce que la galaxie, malgré sa distance, brillait dans l’infrarouge moyen d’une manière bien plus forte que jamais rencontrée. L’équipe s’est rendu compte que la galaxie était remplie de poussière cosmique (matière qui donne naissance aux étoiles et aux planètes), la formation des étoiles se ferait à un rythme de plus de 1000 fois le taux de formation d’étoiles dans notre galaxie. Se faisant, la lumière émise dans la galaxie rend la visibilité très compliquée et il a fallu séparer cette lumière de celle émise autour du trou noir pour se rendre compte de la masse extraordinaire de celui-ci.

Ryan Endsley, auteur principal de l’étude et chercheur postdoctoral à l’Université du Texas à Austin, soutient dans un communiqué : "Ces résultats suggèrent que les premiers trous noirs supermassifs étaient fortement obscurcis par la poussière, peut-être en raison de l’intense activité de formation d’étoiles dans l’environnement des galaxies hôtes". Il y en aurait donc beaucoup d’autres probablement dispersés, attendant d’être découvert derrière la poussière et la formation d’étoiles qui obscurcissent notre visibilité.