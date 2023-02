Découverte d'un trafic européen de déchets brassant 100 millions d'euros

Le réseau dissimulait également leur véritable nature de déchets dangereux. Par exemple, entre janvier 2020 et mars 2021, environ 6500 tonnes de déchets ayant résulté du traitement de câbles imprégnés d'huile, de goudron de charbon et d'autres substances dangereuses auraient été prélevées d'une usine de gestion de déchets à Arcisate, près de Milan, et classifiées frauduleusement "non dangereuses", pour échapper aux procédures plus coûteuses liées à ce type de déchets.