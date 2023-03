Découverte d’un escargot fossile "poilu" vieux de 99 millions d’années

"Il y a 30 espèces d’escargots qui sont connues dans l’ambre birman", une résine fossile extraite de la vallée de Hukawng (nord de la Birmanie) et qui date d’environ 99 millions d’années, explique M. Bichain. Celui-ci insiste sur le caractère "extraordinaire" de ce gisement d’ambre qui "donne une vraie fenêtre sur la biodiversité de l’ère des dinosaures".

Au total, "il y a 200 spécimens (d’escargots) en collection", ce qui est "très, très faible", relève-t-il encore. "Toute nouvelle espèce nous informe donc sur l’histoire du groupe", poursuit le chercheur.

"Très peu sont décrites et encore moins des escargots. A notre échelle de spécialistes, c’est donc un moment très agréable de pouvoir manipuler une telle pièce", confie-t-il.

L’escargot à la coquille "poilue" sera visible dans sa gangue d’ambre en juin au musée colmarien lors d’une exposition qui accueillera également une reconstitution grandeur nature d’un des plus grands et des plus complets squelettes de tyrannosaure.