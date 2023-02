Découverte d’un anneau autour d’une planète naine, les scientifiques ne peuvent pas l’expliquer

Si ce système d’anneau autour d’un petit corps céleste n’est pas unique dans notre système solaire (Chariklo, un astéroïde et Haumea, une autre planète naine en ont aussi), il est exceptionnel par l’endroit où il se trouve. En effet, comme l’explique l’ESA, "tout objet céleste avec un champ gravitationnel notable aura une limite dans laquelle un objet céleste s’approchant sera mis en pièces. C’est ce qu’on appelle la limite de Roche. Des systèmes d’anneaux denses devraient exister à l’intérieur de la limite de Roche, ce qui est le cas pour Saturne, Chariklo et Haumea." En d’autres termes, si des roches spatiales ou autre poussière devaient s’approcher trop de la planète naine (en dessous de la limite de Roche), il serait broyé par sa force de gravité (et formerait un anneau comme celui de Saturne), à l’inverse, au-delà de la limite de Roche, la matière devrait fusionner pour former une Lune.

Vous l’aurez compris, Quaoar ne rentre pas dans le moule et son anneau dense de matière est trop éloigné de la planète par rapport à la limite de Roche, pourquoi donc la matière ne fusionne-t-elle pas pour former une (seconde) lune ?

Pour l’instant, les chercheurs restent dans le flou même si "les premiers résultats suggèrent que les températures glaciales à Quaoar pourraient jouer un rôle en empêchant les particules de glace de se coller". Il faudra des recherches supplémentaires pour confirmer ou infirmer cette théorie.