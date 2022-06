Découverte au Brésil de 164 arbres "fossiles": à quoi ressemblait la forêt préhistorique ?

Au Brésil, des scientifiques ont découvert les fossiles d’une forêt, 164 arbres d’une espèce qui peuplaient la terre à cette époque. À quoi ressemblait justement une forêt bien avant les dinosaures ? Cyrille Prestianni, paléobotaniste, expliquait dans Matin Première le visage qu’avait la forêt à l’époque.

"On était dans une forêt totalement différente de ce que nous connaissons aujourd’hui, avec des plantes qui n’existent plus. C’est ce qu’on appelle des lycophytes. Et ces lycophytes, ce n’étaient même pas des fougères, c’étaient des plantes qui n’avaient pas de graines, qui n’avaient pas de feuilles telles que nous les connaissons. C’étaient des plantes un peu extraterrestres, avec des troncs verts qui étaient photosynthétiques qui étaient bien vertes tout au long de leur vie aussi. Donc oui, c’est difficile de se l’imaginer, mais c’était vraiment une forêt totalement différente de celle que nous connaissons aujourd’hui".