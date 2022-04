Découverte archéologique dans le centre de Louvain : une voie romaine, et des habitations d'avant le Moyen-Âge

Des traces archéologiques remontant à l'époque romaine ont été retrouvées sur le site d'un futur chantier à Louvain. Il s'agit d'une découverte jugée surprenante et qui pourrait attester la présence d'une voie romaine d'envergure et d'habitations de la même période dans ce qui est désormais le centre-ville.

Une équipe d'archéologues a été mobilisée sur le site du futur quartier résidentiel de Burenberg, dans le centre de Louvain, à proximité de la Brusselsestraat. Des fondations et des vestiges d'habitations remontant à la fin du Moyen Âge et à la période post-médiévale ont été retrouvés. Si ces découvertes étaient attendues par les chercheurs, ils ont toutefois été surpris de découvrir des morceaux de poteries et des tessons datant de périodes plus anciennes, du haut Moyen Âge ou même de l'époque romaine.

plus d'infos sur le site de la VRT

De la monnaie romaine a également été retrouvée sur le site. "Nous ne nous attendions pas à une telle découverte dans une ville moyenâgeuse comme Louvain", explique l'archéologue en charge du projet, Margot Vander Cruyssen. "C'est une découverte vraiment unique." Ces éléments pourraient signifier que des lieux d'habitation antérieur au Moyen Âge existaient dans la zone.