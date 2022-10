Découragement et incompréhension pour les porteurs d’un projet de maison médicale à Braine-l’Alleud

Nous étions prêts à venir combler le manque de médecins sur la commune

Une question taraude cependant les membres de l’asbl et la fédération des maisons médicales. Ce projet était-il vraiment le bienvenu à Braine-l’Alleud ? En tout cas, le bourgmestre nous affirme qu’il n’est "ni pour ni contre les maisons médicales", mais ne souhaite apparemment pas non plus se fâcher avec les médecins de sa commune, qui verraient d’un mauvais œil l’arrivée de ce cabinet travaillant au forfait. "Je pense que c’est lié à des idéologies qui font partie du passé, avance la secrétaire générale de la fédération. C’est vrai que par le passé il y a eu de gros conflits avec des médecins libéraux qui refusaient de voir ce genre de structure se développer car cela sonnait trop "médecine sociale"". Elle insiste également sur leur caractère pluraliste des maisons médicales, subsidiées par ailleurs par le fédéral et la région. Ces arguments-là, le Dr Sens regrette ne pas avoir pu les défendre devant les généralistes locaux. "Une rencontre était prévue début 2020, mais nous avons dû l’annuler à cause de l’arrivée du Covid", se souvient-elle. Une maison médicale verra-t-elle un jour le jour à Braine-l’Alleud ? La généraliste n’en est pas sûre. "Nous étions prêts à venir combler le manque de médecins sur la commune, mais cette dernière a pris d’autres dispositions entre-temps pour y remédier, constate-t-elle avec amertume. Nous croyons toujours dans les maisons médicales mais devant autant d’incertitudes, on ne sait pas si on restera à Braine, si on va dans une autre commune ou si on a appris plein de choses et qu’on en restera là".