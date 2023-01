Décontaminer les uniformes: une question de santé pour les pompiers

Un tout nouveau véhicule vient d'être mis en service, au sein de la caserne de Chièvres. Sa mission? Récupérer les uniformes utilisés en intervention par les pompiers volontaires de la zone Hainaut-Centre, et les nettoyer. Le but étant de réduire les risques auxquels sont exposés les hommes du feu, qu'ils soient ou non professionnels.

Le sergent Jordan Keldermans est une des chevilles ouvrières du projet. Pompier professionnel chez les pompiers de Mons, il est aussi inscrit comme volontaire à Chièvres. Les risques encourus lors des interventions, il y pense régulièrement. "On entend qu'un ancien collègue est décédé d'un cancer, à 65 ans. Un autre est malade. On se demande si tous ces problèmes de santé ne sont pas dûs au métier...une étude canadienne parle de risques de cancer 50% plus élevés pour les pompiers : ça reste dans la tête!" Lui et d'autres collègues ont décidé de s'investir pour améliorer la sécurité, à la fois pendant les interventions mais aussi après, "et éviter de ramener à la maison des substances dangereuses".