Déconstruisons nos mythologies écologiques !

Dans la catégorie 'la technologie va nous sauver', la voiture électrique est-elle moins polluante ?

Au-delà des avantages certains de la voiture électrique, se rend-on compte de l'ampleur de la tâche pour remplacer un milliard de voitures par un milliard de voitures électriques ?

Le débat n'est donc pas d'être pour ou contre, mais de voir si la technologie nous permettra de continuer comme avant en changeant le moins possible. Or il faudra amener des changements profonds à notre société et recontextualiser la technologie de façon beaucoup plus large et plus globale. On pense par exemple au problème que constitue l'activité minière nécessaire à la production des batteries pour ces voitures électriques.

Le problème du nucléaire est qu'on ne l'envisage que comme une question technique, déconnectée de tout le reste. Le préalable, avant tout débat sur le nucléaire, est de réduire drastiquement notre consommation d'électricité. Et c'est ça que beaucoup d'écologistes n'ont pas compris.

Si on est contre le nucléaire, mais que, dans le même temps, on promeut la voiture électrique ou la numérisation de la société via des écrans, on voit que se passer du nucléaire ne fonctionne pas. Et le remplacer par le gaz a d'autres impacts. Il n'y a pas d'énergie propre. La question est très complexe.

Renaud Duterme ne nous invite pas à nous positionner mais à mieux comprendre la complexité de ces questions.