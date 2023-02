Déconstruction de la centrale des Awirs : une première cheminée disparaît du paysage par dynamitage

Ce vendredi matin sur le chantier de déconstruction de l’ancienne centrale électrique d’Engie Electrabel des Awirs, à Flémalle : une cheminée et une chaudière ont été mises à terre par dynamitage.



Un peu plus de 80 kilos d’explosifs ont été nécessaires. Nicolas Bughin, responsable communication du groupe Wanty, l’entreprise chargée de la déconstruction, explique : "La chaudière a une hauteur de 56 mètres, c’est trop haut pour pouvoir faire des opérations de déconstruction avec des pelles hydrauliques, par exemple. Donc on doit dynamiter ces structures pour les mettre à terre. La cheminée faisait 150 mètres de haut. Elle a été rabaissée à 75 mètres via aussi des opérations mécaniques. A l’intérieur de cette cheminée en béton, il y avait également une cheminée en briques. Là, ce sont des ouvriers qui l’ont grignotée avec des marteaux-piqueurs, progressivement. Ils ont également évacué les joints amiantés qui étaient présents afin que, lors du dynamitage, il n’y ait aucun envol de particules d’amiante dans l’air. En amont de cette journée, il y a forcément énormément de travail préparatoire."

Un périmètre de sécurité avait été établi. La navigation sur la Meuse, qui longe le site, a même été temporairement interrompue. Les tirs ont été réussis à 100%. Les axes d’affalement ont été parfaitement respectés.

Benoît Liégeois, responsable du site des Awirs d’Engie Electrabel, détaille les prochaines étapes : "Il restera l’affalement de la chaudière 4, de la chaudière 5 et des cheminées 4 et 5, également. Tous ces travaux de démolition devront absolument se terminer fin de cette année-ci.".

Ce même site va accueillir une centrale TGV qui sera opérationnelle au 1er novembre 2025, au plus tard.