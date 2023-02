« Déconnectés » : chronique d’un village en déroute

L’idée de ce film est née de votre histoire personnelle ?

Oui, je suis originaire de Brûly. C’est le village de mon enfance et de ma jeunesse. J’y ai vécu jusqu’à mes vingt ans et j’y retourne régulièrement. Mon terrain de jeux quotidien, c’était la forêt, les prairies, la rivière. J’ai développé un lien très fort avec ce village où je puise véritablement mes racines. En apprenant qu’une autoroute et toutes ses nuisances allaient l’envahir, comme d’autres villageois, ça a été pour moi une très grosse déception. J’ai saisi l’occasion d’en faire un film pour dénoncer l’absurdité d’un tel projet à l’heure de la crise climatique, au moment où l’on devrait au contraire revoir nos anciens modèles de fonctionnement.

Depuis votre enfance, je suppose que ce village a bien changé ? La plupart des habitants l’ont-ils quitté ?

Il a bien changé en 40 ans. Comme la plupart de nos villages, il a perdu en vitalité. Mon village, comme beaucoup aujourd’hui, est un village-dortoir. La plupart des jeunes l’ont déserté pour trouver du travail en ville. Plus de boulangerie, plus de cafés, plus d’épicerie… les commerces de proximités ont tous fermés. Le nombre d’exploitations agricoles s’est également réduit à peau de chagrin. La mondialisation dans son ensemble, et c’est ce que je cherche également à mettre en évidence dans le film, contribue au déclin de nos villages. L’économie mondialisée a déconnecté l’individu de son milieu. Le consommateur ne sait plus par qui ou comment ont été fait les produits qu’il consomme.

Opposés à la construction de cette autoroute, les habitants du village ne se sont pas mobilisés contre le chantier ?

Ce sont probablement toutes les belles promesses qui accompagnent généralement ce genre de projet qui ont dû convaincre une partie de l’opportunité de cette autoroute. Dans le film, j’ai fait le choix de ne donner la parole qu’à des personnes qui n’y étaient pas favorables, puisque ce sont aussi ces mêmes personnes qui ont été écartées ou oubliées du débat public. Largement soutenu par la classe politique, le projet n’a pas rencontré de vives oppositions. Mais une fois les bulldozers en action, beaucoup ont regretté n’avoir pas bougé quand il en était encore temps.

Ils ne croyaient pas aux promesses de retombées économiques pour la région ?

Certains y ont cru et continuent d’y croire à un effet " autoroute " sur le redécollage économique de la région. Ce nouvel essor se fait attendre. Cette autoroute va surtout, et c’est indéniable, favorisé davantage les fuites des villageois vers l’extérieur. Le villageois-consommateur fera ses achats de graisse de palme à tartiner et de prêt-à-porter made-in-Bangladesh au centre commercial de la ville voisine, plus proche de deux minutes. Deux minutes, c’est le seul gain qui a pu être chiffré. C’est le temps gagné quand on utilise cette nouvelle portion d’autoroute de 14 km.

En donnant la parole aussi à un ouvrier roumain qui travaille sur le chantier, vous vouliez aller au-delà de l’histoire de ce village ?

En donnant la parole aux ouvriers roumains, je voulais mettre en évidence une autre forme de déconnexion favorisée par le développement des réseaux de transports. Plus le monde s’interconnecte, plus l’homme se déconnecte de l’essentiel : de ses racines, de son environnement, de ses proches... C’est exactement ce que vivent ces ouvriers roumains. Des liaisons autoroutières et aériennes leur permettent de gagner dix fois leur salaire à quelques milliers de bornes de chez eux. Ils en saisissent l’occasion, au détriment, de leur vie de famille et de leur attachement à leurs racines. Tout en construisant une autoroute, certes un lien mais aussi paradoxalement un facteur de déconnexion, ils sont l’exemple même des hommes qui vivent les conséquences regrettables de ce à quoi ils contribuent, l’hyperconnexion du monde.