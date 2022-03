Déconfinement et voyages : fin des tests de dépistage obligatoires avant de se rendre en Thaïlande

La Thaïlande enregistre actuellement environ 25.000 nouveaux cas de covid par jour, alors que le variant Omicron se propage dans le pays, mais les autorités espèrent que ce nombre diminuera pour pouvoir passer à une phase "post-pandémique" à partir de juillet.

Cherchant à se remettre de sa pire performance économique depuis la crise financière asiatique de 1997, la Thaïlande a progressivement assoupli les restrictions sur les voyages au cours des neuf derniers mois.

Mais les hôtels, les restaurants et tous les acteurs du tourisme, secteur qui représente 20% du PIB du pays, ont supplié le gouvernement d’aller plus loin et plus vite pour inciter les visiteurs à revenir sur les plages et dans les stations balnéaires du royaume.

Avant la pandémie, le pays était l’un des plus visités au monde avec près de 40 millions d’arrivées en 2019.

Le ministère du Tourisme espère accueillir cinq millions de visiteurs cette année.