Déconfinement en Italie : les autorités désactivent le pass sanitaire mais gardent le masque au cinéma

Les Italiens n’auront plus besoin de pass sanitaire et vont tomber le masque à partir du 1er mai dans les bars, les restaurants et au bureau mais devront le garder encore un peu dans les transports et au cinéma.

Le ministre de la Santé italien Roberto Speranza a signé jeudi soir un décret levant l’obligation du port du masque dans les discothèques, les bars et restaurants ou les supermarchés, ainsi que sur la plupart des lieux de travail où il restera en revanche "fortement recommandé".

Il sera en revanche impératif jusqu’au 15 juin dans les transports collectifs, ainsi que pour tous les types de spectacle – cinéma, théâtre, musique – de même que pour les activités sportives en intérieur.