Déconfinement en Belgique : le "commissariat corona" et le "GEMS" devraient être dissous début avril

Le commissariat corona disparaîtra le 8 avril, tout comme l’organe consultatif GEMS, qui a conseillé le gouvernement pendant la crise sanitaire du coronavirus, a indiqué à l’agence Belga mercredi Gudrun Briat, porte-parole de la taskforce vaccination, confirmant une information des journaux de Mediahuis.

La situation épidémiologique s’améliore et le dispositif de crise peut à présent laisser place à une gestion courante. "Ces derniers mois, nous avons tout préparé afin de rendre aux administrations classiques – soit le SPF Santé publique et le Centre de crise – les missions qui nous avaient été confiées, et les méthodes et taskforces que nous coordonnons", expose Gudrun Briat.

Le sort du personnel déployé au sein du commissariat corona a déjà été réglé.